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В Одессе прогремели взрывы: объявлена воздушная тревога

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Одесса, Воскресенье 21 августа 2022 03:33
В Одессе прогремели взрывы: объявлена воздушная тревога Фото: В Одессе прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призвали пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Журналисты отмечают, что взрывы прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги.

Местные средства массовой информации указывают, что было слышно 5 мощных звуков. Не исключают работу системы ПВО.

Местные жители должны пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.

Напомним, ночью 21 августа взрывы раздавались в Харькове и Николаеве.

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