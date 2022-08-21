В Одессе прогремели взрывы: объявлена воздушная тревога

В Одессе посреди ночи 21 августа были слышны звуки взрывов. В городе выли сирены, граждан призвали пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

Журналисты отмечают, что взрывы прогремели через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Местные средства массовой информации указывают, что было слышно 5 мощных звуков. Не исключают работу системы ПВО. Местные жители должны пройти в укрытие и находиться там до сигнала об отбое ракетной опасности.