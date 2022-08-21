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Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "калибров"

Новина українською →
Воскресенье 21 августа 2022 05:17
Ракетная опасность. Россия держит в Черном море три носителя "калибров" Фото: Россия держит в Черном море три носители "Калибров" (Скриншот с видео)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вывели два надводных и один подводный носитель "Калибров" в Черное море. Опасность ракетных ударов по украинским городам сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Украинские военные отмечают, что корабельная группировка вражеского флота после шторма увеличена до 15 единиц, которые продолжают маневрировать в ракетно-безопасных районах моря.

"Наготове два надводных и один подводный ракетоноситель с суммарным залпом 20 ракет типа "Калибр" и два ВДК", - указали в ОК "Юг".

Следовательно, угроза ударов в зоне достижения вражеского вооружения остается актуальной. Наши воины призывали не подвергать себя опасности и прислушиваться к советам и требованиям военного командования.

Напомним, в ночь на 21 августа в Харькове, Николаеве и Одессе во время воздушных тревог были слышны звуки взрывов.

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