Сильний вітер принесе похолодання? У яких регіонах зіпсується погода завтра

У неділю, 15 березня, погода в Україні буде переважно сонячною та сухою, проте сильний вітер на півдні та заході може завдати клопоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр і синоптикиню Наталку Діденко.
15 березня в країні очікується суха погода без опадів. Хмарності майже не буде. Вітер - південно-східний та східний, 7-12 м/с.
На південному сході, а також вночі в західних областях - пориви до 15-20 м/с.
За даними синоптиків, вночі по всій країні від 3° тепла до 2° морозу. Вдень очікується від 8 до 13° тепла.
На заході та півдні буде трохи тепліше - до +17°. Ранки та ночі залишаються холодними.
У неділю у столиці теж не очікується опадів. За даними Укргідрометцентру, вночі близько 0°, вдень - +10+12°. Вітер помірний, але часом поривчастий.
"Надалі в Україні передбачається подальше поступове зниження температури повітря", - прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.
Згідно з УкрГМЦ, уже 18 березня буде значно холодніше. Зокрема, вдень очікується від +5 на сході до +15 у Карпатах.
Крім того, фахівці центру звертали увагу: весна за календарем і весна за погодою - не одне й те саме. Існує три її різновиди - календарна, метеорологічна та астрономічна.