Сильный ветер принесет похолодание? В каких регионах испортится погода завтра

В воскресенье, 15 марта, погода в Украине будет преимущественно солнечной и сухой, однако сильный ветер на юге и западе может доставить хлопот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.
15 марта в стране ожидается сухая погода без осадков. Облачности почти не будет. Ветер - юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.
На юго-востоке, а также ночью в западных областях - порывы до 15-20 м/с.
По данным синоптиков, ночью по всей стране от 3° тепла до 2° мороза. Днем ожидается от 8 до 13° тепла.
На западе и юге будет немного теплее - до +17°. Утром и ночью остаются холодными.
В воскресенье в столице тоже не ожидается осадков. По данным Укргидрометцентра, ночью около 0°, днем - +10+12°. Ветер умеренный, но временами порывистый.
"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха", - прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Согласно УкрГМЦ, уже 18 марта будет значительно холоднее. В частности, днем ожидается от +5 на востоке до +15 в Карпатах.
Напомним, ранее Укргидрометцентр опубликовал краткую климатическую характеристику марта в Украине. Также синоптики дали прогноз на первый месяц весны.
Кроме того, специалисты центра обращали внимание: весна по календарю и весна по погоде - не одно и то же. Существует три ее разновидности - календарная, метеорологическая и астрономическая.