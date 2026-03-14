Сильный ветер принесет похолодание? В каких регионах испортится погода завтра

15 марта в стране ожидается сухая погода без осадков. Облачности почти не будет. Ветер - юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.

На юго-востоке, а также ночью в западных областях - порывы до 15-20 м/с.

Температура: днем тепло, ночью - до мороза

По данным синоптиков, ночью по всей стране от 3° тепла до 2° мороза. Днем ожидается от 8 до 13° тепла.

На западе и юге будет немного теплее - до +17°. Утром и ночью остаются холодными.

Фото: в воскресенье, 15 марта, воздух прогреется до +13 (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве 15 марта

В воскресенье в столице тоже не ожидается осадков. По данным Укргидрометцентра, ночью около 0°, днем - +10+12°. Ветер умеренный, но временами порывистый.

"В дальнейшем в Украине предполагается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха", - прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Согласно УкрГМЦ, уже 18 марта будет значительно холоднее. В частности, днем ожидается от +5 на востоке до +15 в Карпатах.