Сильний туман, дощ і навіть мокрий сніг: де погода в Україні завтра погіршиться

Синоптики попередили громадян про небезпечні метеорологічні явища - суттєвий туман - у багатьох областях України. Завтра місцями ймовірний також невеликий дощ, а у Карпатах - навіть із мокрим снігом.
Докладніше про попередження Українського гідрометеорологічного центру, прогноз погоди на завтра, а також поради Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Нещодавно синоптики УкрГМЦ опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
Так, суттєвий туман - за якого видимість буде на рівні 200-500 м - очікується у більшості областей нашої країни (крім сходу):
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували спеціалісти Укргідрометцентру.
Зазначається, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Аналогічне попередження про небезпечні метеорологічні явища було опубліковане для території Київської області та столиці України.
"До кінця дня 01 грудня, вночі та в першій половині дня 02 грудня туман, видимість 200-500 м. I рівень небезпечності, жовтий", - повідомили синоптики.
Згідно з прогнозом УкрГМЦ на добу 2 грудня, погода в Україні в цілому очікується хмарна.
Місцями - можливий невеликий дощ. У Карпатах - навіть із мокрим снігом.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря вночі:
При цьому вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
"Увага! В Україні туман", - повідомили у прес-службі ДСНС України у Facebook.
Рятувальники підтвердили, що до кінця поточної доби, а також вночі та у першій половині вівторка по Україні (крім сходу) очікується небезпечний туман (із видимістю 200-500 м).
Наголошується, що через такі погодні умови можливі ускладнення руху транспорту.
Крім того, водіям радять:
"Бережіть себе та своїх близьких", - підсумували у ДСНС.
