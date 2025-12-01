Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшится

Синоптики предупредили граждан об опасных метеорологических явлениях - существенном тумане - во многих областях Украины. Завтра местами вероятен также небольшой дождь, а в Карпатах - даже с мокрым снегом.
Подробнее о предупреждении Украинского гидрометеорологического центра, прогнозе погоды на завтра, а также советах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Недавно синоптики УкрГМЦ опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.
Так, существенный туман - при котором видимость будет на уровне 200-500 м - ожидается в большинстве областей нашей страны (кроме востока):
"І уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты Укргидрометцентра.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
Аналогичное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было опубликовано для территории Киевской области и столицы Украины.
"До конца дня 01 декабря, ночью и в первой половине дня 02 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.
Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 2 декабря, погода в Украине в целом ожидается облачная.
Местами - возможен небольшой дождь. В Карпатах - даже с мокрым снегом.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью:
При этом днем столбики термометров могут подняться:
"Внимание! В Украине туман", - сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.
Спасатели подтвердили, что до конца текущих суток, а также ночью и в первой половине вторника по Украине (кроме востока) ожидается опасный туман (с видимостью 200-500 м).
Подчеркивается, что из-за таких погодных условий возможны осложнения движения транспорта.
Кроме того, водителям советуют:
"Берегите себя и своих близких", - подытожили в ГСЧС.
