Общество Образование Деньги Изменения

Сильный туман, дождь и даже мокрый снег: где погода в Украине завтра ухудшится

Украину накрывает опасный туман, поэтому нужно быть особенно внимательными на дорогах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили граждан об опасных метеорологических явлениях - существенном тумане - во многих областях Украины. Завтра местами вероятен также небольшой дождь, а в Карпатах - даже с мокрым снегом.

Подробнее о предупреждении Украинского гидрометеорологического центра, прогнозе погоды на завтра, а также советах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Недавно синоптики УкрГМЦ опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине.

Так, существенный туман - при котором видимость будет на уровне 200-500 м - ожидается в большинстве областей нашей страны (кроме востока):

  • до конца дня понедельника, 1 декабря;
  • ночью и в первой половине дня вторника, 2 декабря.

"І уровень опасности, желтый", - констатировали специалисты Укргидрометцентра.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях в Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Аналогичное предупреждение об опасных метеорологических явлениях было опубликовано для территории Киевской области и столицы Украины.

"До конца дня 01 декабря, ночью и в первой половине дня 02 декабря туман, видимость 200-500 м. I уровень опасности, желтый", - сообщили синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой в Украине завтра в целом

Согласно прогнозу УкрГМЦ на сутки 2 декабря, погода в Украине в целом ожидается облачная.

Местами - возможен небольшой дождь. В Карпатах - даже с мокрым снегом.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • в среднем - от 0 до 5 градусов тепла;
  • в Карпатах - местами от 1 до 3 градусов мороза;
  • на юге страны - от 4 до 9 градусов выше нуля.

При этом днем столбики термометров могут подняться:

  • по Украине - до 3-8 градусов по Цельсию;
  • на юге страны - до 7-12 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на завтра, 2 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что советуют спасатели, учитывая прогноз погоды

"Внимание! В Украине туман", - сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

Спасатели подтвердили, что до конца текущих суток, а также ночью и в первой половине вторника по Украине (кроме востока) ожидается опасный туман (с видимостью 200-500 м).

Подчеркивается, что из-за таких погодных условий возможны осложнения движения транспорта.

Кроме того, водителям советуют:

  • быть особенно внимательными на дорогах;
  • уменьшить скорость во время движения;
  • соблюдать безопасную дистанцию.

"Берегите себя и своих близких", - подытожили в ГСЧС.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Напомним, ранее мы рассказывали, что начало зимы в Украине будет достаточно теплым.

Кроме того, синоптики УкрГМЦ объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

