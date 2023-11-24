Сильні дощі на півдні та невеликий сніг на заході: погода на завтра

Завтра, 25 листопада, значні дощі можна очікувати в південній частині України. Тим часом в західних областях можливий невеликий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр .

"Хмарно з проясненнями. У південній частині помірні, вдень місцями значні дощі; вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях невеликий сніг, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

на заході коливатиметься від -6 до -0 вночі й від +0 до +4 вдень;

на півночі коливатиметься від -3 до +0 вночі й від +0 до +3 вдень;

на півдні коливатиметься від +2 до +7 вночі й від +5 до +12 вдень;

на сході коливатиметься від -1 до +4 вночі й від +1 до +4 вдень.

Фото: погода на 25 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві - вночі -1 - -3 й вдень близько +0 - +2.