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Сильні дощі на півдні та невеликий сніг на заході: погода на завтра

П'ятниця 24 листопада 2023 14:14
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Сильні дощі на півдні та невеликий сніг на заході: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 25 листопада, значні дощі можна очікувати в південній частині України. Тим часом в західних областях можливий невеликий сніг.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. У південній частині помірні, вдень місцями значні дощі; вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних областях невеликий сніг, у східних і Дніпропетровській областях помірний дощ, місцями з мокрим снігом; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний з переходом на північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -6 до -0 вночі й від +0 до +4 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до +0 вночі й від +0 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +2 до +7 вночі й від +5 до +12 вдень;
  • на сході коливатиметься від -1 до +4 вночі й від +1 до +4 вдень.

Сильні дощі на півдні та невеликий сніг на заході: погода на завтра

Фото: погода на 25 листопада (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області протягом доби від -3 до +2, а в Києві - вночі -1 - -3 й вдень близько +0 - +2.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Києві 26 й 27 листопада, очікуються сильні снігопади й ожеледиця. Загалом найближчими днями в низці областей України суттєве погіршення погоди. Зокрема приріст снігового покрову може становити до 50 сантиметрів.

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