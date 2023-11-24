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В Києві найближчими днями очікується негода, в'їзд вантажівок буде обмежений

П'ятниця 24 листопада 2023 12:28
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В Києві найближчими днями очікується негода, в'їзд вантажівок буде обмежений Фото: в Києві найближчими днями очікується негода, в'їзд вантажівок буде обмежений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві, 26 й 27 листопада, очікуються сильні снігопади й ожеледиця. В понеділок в'їзд великогабаритного транспорту буде обмежено

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

Вдень 26 листопада й вночі 27 листопада очікуються:

  • значний приріст снігового покрову;
  • посилення вітру до 17-22 м/с;
  • хуртовини;
  • снігові замети;
  • ожеледиця.

"В'їзд в місто великогабаритного транспорту в понеділок, 27 листопада, буде обмежений", - пише Кличко.

Міський голова закликав водіїв та пішоходів зважати на негоду й бути обережними на дорогах, зокрема:

  • без нагальної потреби не виїжджати в місто приватним авто;
  • віддати перевагу громадському транспорту;
  • не паркувати авто вздовж узбіччя доріг і на тротуарах, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

"Цього сезону в Києві на дорогах, мостах і тротуарах боротимуться з ожеледицею і прибиратимуть сніг 525 одиниць основної і додаткової спецтехніки "Київавтодору". Загалом заготовлено 17,3 тисячі тонн солі та 54,5 тисячі тонн піску", - додав міський голова.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в ДСНС попередили українців про те, що найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Зокрема приріст снігового покрову може становити до 50 сантиметрів.

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