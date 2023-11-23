Ожеледиця й до 50 см снігу. В ДСНС попередили про негоду найближчими днями

Найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - пише пресслужба.

Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.

26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптика Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра, 24 листопада. Його можна прочитати за посиланням.

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