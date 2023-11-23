Ожеледиця й до 50 см снігу. В ДСНС попередили про негоду найближчими днями
Найближчими днями в низці областей України очікується суттєве погіршення погоди. Попереджають про ожеледицю, хуртовину й приріст снігового покрову до 50 сантиметрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.
26 й 27 листопада сильні снігопади можна очікувати в:
- Києві;
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Черкаській області;
- Одеській області.
Зокрема мокрий сніг, дощ й місцями ожеледь очікуються в:
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
"Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця", - пише пресслужба.
Зокрема значні дощі в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму.
Вітер:
- в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с;
- у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с;
- на акваторії Чорного моря очікується до 25-30 м/с, висота хвиль до 20-30 дм й вночі 27 листопада - до 30-50 дм.
"Закликаємо бути обережними в ці дні і дотримуватися правил безпеки! Краще не плануйте дальні мандрівки на цей час", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптика Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтра, 24 листопада. Його можна прочитати за посиланням.
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