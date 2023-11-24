Сильные дожди на юге и небольшой снег на западе: погода на завтра

Завтра, 25 ноября, сильные дожди можно ожидать в южной части Украины. Между тем, в западных областях возможен небольшой снег.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр .

"Облачно с прояснениями. В южной части умеренные, днем местами значительные дожди; ночью в Карпатском регионе, днем в западных областях небольшой снег, в восточных и Днепропетровской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом; на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура:

на западе будет колебаться от -6 до -0 ночью и от +0 до +4 днем;

на севере будет колебаться от -3 до +0 ночью и от +0 до +3 днем;

на юге будет колебаться от +2 до +7 ночью и от +5 до +12 днем;

на востоке будет колебаться от -1 до +4 ночью и от +1 до +4 днем.

Фото: погода на 25 ноября (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.", - пишет пресс-служба.

Температура в области в течение суток от -3 до +2, а в Киеве - ночью -1 - -3 и днем около +0 - +2.