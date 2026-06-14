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Сильна пожежа охопила підприємство у Харкові після атаки дронів РФ: з'явились кадри

23:55 14.06.2026 Нд
2 хв
Ворог після атаки на музей вдарив по цивільному підприємству Харкова
aimg Юлія Маловічко
Фото: українські рятувальники на виклику (ДСНС України)

Росіяни ввечері неділі завдали удару по Холодногірському райну Харкова, в результаті було вражено цивільне підприємство, на якому спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.

Слід зазначити, що Повітряні Сии повідомляли до обстрілу Харкова не лише про пуски дронів, а й КАБів. Харківська ОВА показала кадри палаючого підприємства на яких помітно сильне загоряння третього поверху будівлі.

Поки не уточнюється яке з підприємств було вражено, адже в Холодногірському районі міста їх декілька.

Фото: в Харкові горить підприємство (Олег Синєгубов Telegram)

Як повідомив Олег Синєгубов, ліквідація вогню на підприємстві триває досі.

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Нагадаємо, що в неділю 14 червня Росія дронами атакувала Харківський художній музей, який є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Повідомлялось про кількох постраждалих, серед яких 1-місячне немовля, що потрапило до лікарні. Інші постраждалі - жінки. Одну з них поранило, ще одна отримала гсру реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

Трохи раніше, 10 червня, Росія масовано атакувала Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, повідомлляось про поранених.

Загалом ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня.

Ще один серйозний обстріл Харкова стався минулого місяця - 17 травня. Тоді ворог пошкодив авто, житлові будинки та вуличне освітлення. Один дрон влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого - впали в Київському, і третій вдарив по Холодногірському.

Як відомо, окупанти регулярно здійснюють атаки на Харків різними видами озброєння, оскільки місто є однією з головних цілей Кремля. При цьому Сили Оборони захищають обласний центр від окупації та обстрілів всіма можливими шляхами.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів