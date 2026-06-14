Сильна пожежа охопила підприємство у Харкові після атаки дронів РФ: з'явились кадри

Слід зазначити, що Повітряні Сии повідомляли до обстрілу Харкова не лише про пуски дронів, а й КАБів. Харківська ОВА показала кадри палаючого підприємства на яких помітно сильне загоряння третього поверху будівлі.

Поки не уточнюється яке з підприємств було вражено, адже в Холодногірському районі міста їх декілька.

Фото: в Харкові горить підприємство (Олег Синєгубов Telegram)

Як повідомив Олег Синєгубов, ліквідація вогню на підприємстві триває досі.

Нагадаємо, що в неділю 14 червня Росія дронами атакувала Харківський художній музей, який є памʼяткою архітектури місцевого значення.

Повідомлялось про кількох постраждалих, серед яких 1-місячне немовля, що потрапило до лікарні. Інші постраждалі - жінки. Одну з них поранило, ще одна отримала гсру реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

Трохи раніше, 10 червня, Росія масовано атакувала Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, повідомлляось про поранених.