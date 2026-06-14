Сильна пожежа охопила підприємство у Харкові після атаки дронів РФ: з'явились кадри

Росіяни ввечері неділі завдали удару по Холодногірському райну Харкова, в результаті було вражено цивільне підприємство, на якому спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова в Telegram.
Слід зазначити, що Повітряні Сии повідомляли до обстрілу Харкова не лише про пуски дронів, а й КАБів. Харківська ОВА показала кадри палаючого підприємства на яких помітно сильне загоряння третього поверху будівлі.
Поки не уточнюється яке з підприємств було вражено, адже в Холодногірському районі міста їх декілька.
Як повідомив Олег Синєгубов, ліквідація вогню на підприємстві триває досі.
Нагадаємо, що в неділю 14 червня Росія дронами атакувала Харківський художній музей, який є памʼяткою архітектури місцевого значення.
Повідомлялось про кількох постраждалих, серед яких 1-місячне немовля, що потрапило до лікарні. Інші постраждалі - жінки. Одну з них поранило, ще одна отримала гсру реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.
Трохи раніше, 10 червня, Росія масовано атакувала Харків. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, повідомлляось про поранених.
Загалом ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня.
Ще один серйозний обстріл Харкова стався минулого місяця - 17 травня. Тоді ворог пошкодив авто, житлові будинки та вуличне освітлення. Один дрон влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого - впали в Київському, і третій вдарив по Холодногірському.
Як відомо, окупанти регулярно здійснюють атаки на Харків різними видами озброєння, оскільки місто є однією з головних цілей Кремля. При цьому Сили Оборони захищають обласний центр від окупації та обстрілів всіма можливими шляхами.