Росія вдарила по Харкову попри перемир'я: постраждали люди, серед них діти

Росіяни пізно ввечері 9 травня атакували Харків дрону. Ворог влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова і канал мера Харкова Ігоря Терехова.

Зауважимо, що атака сталася в той момент, коли між Україною та РФ діє триденне перемир'я. Однак це не завадило окупанту атакувати місто.

"Ворог наніс удар БпЛА по Індустріальному району Харкова. За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в дев'ятиповерховий будинок", - йшлося у повідомленні Синєгубова о 22:22.

Через хвилин 20 мер Терехов уточнив, що ворог влучив у технічний поверх дев'ятиповерхівки. Через атаку пошкоджено ліфтову шахту та вибиті близько 30 вікон.

Окрім того, відомо, що гострої реакції на стрес зазнав 8-річний хлопчик, а згодом кількість постраждалих зросла до трьох.

Оновлено о 23:20

Синєгубов написав, що у Харкові ще один 8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес. Таким чином, через атаку РФ постраждали вже 4 людини.