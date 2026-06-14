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Сильный пожар охватил предприятие в Харькове после атаки дронов РФ: появились кадры

23:55 14.06.2026 Вс
2 мин
Враг после атаки на музей ударил по гражданскому предприятию Харькова
aimg Юлия Маловичко
Фото: украинские спасатели на вызове (ГСЧС Украины)

Россияне вечером воскресенья нанесли удар по Холодногорскому району Харькова, в результате было поражено гражданское предприятие, на котором вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

Следует отметить, что Воздушные Сии сообщали до обстрела Харькова не только о пусках дронов, но и КАБов. Харьковская ОВА показала кадры горящего предприятия на которых заметно сильное возгорание третьего этажа здания.

Пока не уточняется какое из предприятий было поражено, ведь в Холодногорском районе города их несколько.

Фото: в Харькове горит предприятие (Олег Синегубов Telegram)

Как сообщил Олег Синегубов, ликвидация огня на предприятии продолжается до сих пор.

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Напомним, что в воскресенье 14 июня Россия дронами атаковала Харьковский художественный музей, который является памятником архитектуры местного значения.

Сообщалось о нескольких пострадавших, среди которых 1-месячный младенец, попавший в больницу. Другие пострадавшие - женщины. Одну из них ранило, еще одна получила гср реакцию на стресс. Медики оказали всем необходимую помощь.

Чуть ранее, 10 июня, Россия массированно атаковала Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, сообщается о раненых.

В общем враг нанес 26 ударов дронами по Харькову ночью и под утро 10 июня.

Еще один серьезный обстрел Харькова произошел в прошлом месяце - 17 мая. Тогда враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение. Один дрон попал в Салтовском районе возле многоэтажек, обломки второго - упали в Киевском, и третий ударил по Холодногорскому.

Как известно, оккупанты регулярно осуществляют атаки на Харьков различными видами вооружения, поскольку город является одной из главных целей Кремля. При этом Силы Обороны защищают областной центр от оккупации и обстрелов всеми возможными путями.

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