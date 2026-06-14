Сильный пожар охватил предприятие в Харькове после атаки дронов РФ: появились кадры

Следует отметить, что Воздушные Сии сообщали до обстрела Харькова не только о пусках дронов, но и КАБов. Харьковская ОВА показала кадры горящего предприятия на которых заметно сильное возгорание третьего этажа здания.

Пока не уточняется какое из предприятий было поражено, ведь в Холодногорском районе города их несколько.

Фото: в Харькове горит предприятие (Олег Синегубов Telegram)

Как сообщил Олег Синегубов, ликвидация огня на предприятии продолжается до сих пор.

Напомним, что в воскресенье 14 июня Россия дронами атаковала Харьковский художественный музей, который является памятником архитектуры местного значения.

Сообщалось о нескольких пострадавших, среди которых 1-месячный младенец, попавший в больницу. Другие пострадавшие - женщины. Одну из них ранило, еще одна получила гср реакцию на стресс. Медики оказали всем необходимую помощь.

Чуть ранее, 10 июня, Россия массированно атаковала Харьков. В одном из районов дрон попал в многоэтажку, сообщается о раненых.