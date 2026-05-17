РФ атакувала Харків дронами: пошкоджені понад 10 авто, будинки та освітлення
Росія в ніч на 17 травня вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив авто, житлові будинки та вуличне освітлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.
За його словами, росіяни цієї ночі атакували місто щонайменше двома дронами. Один влучив у Салтівському районі біля багатоповерхівок, уламки другого - впали в Київському, і третій вдарив по Холодногірському.
Згодом мер Харкова розповів про перші деталі атаки у Салтівському районі:
"Внаслідок влучання ворожого "Шахеда" сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення", - йдеться у повідомлені о 02:03.
Ще трохи пізніше Терехов написав, що ворог вдарив по Холодногірському району. Вона атаки дроном виникла пожежа.
Оновлено в 03:04
Терехов написав, що ворог атакував також дроном Основ'янський район. Окрім того, у Холодногірському району через падіння уламків вибито вікна у багатоповерхівці.
Оновлено о 03:48
За словами мера, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вранці 16 травня росіяни також атакували Харків. Ворог завдав удару дроном у Шевченківському районі, в результаті чого було пошкоджено виходи з метро, контактну мережу електротранспорту, тролейбус та зупинку громадського транспорту.
Також ми писали, що ворог завдав удару по Харкову 9 травня, коли між Україною та РФ діяло перемир'я. Окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок