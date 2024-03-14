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Сили ССО відпрацювали дронами по росіянах, які планували замінувати водойми (відео)

Фото: Сили ССО відпрацювали дронами по росіянах, які планували замінувати водойми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові завдали удару дронами по особовому складу росіян, який планував замінувати водойми в одному з населених пунктів на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил Спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України (ЗСУ).

"Оператори 73-го морського центру ССО під час ведення аеророзвідки на Південному напрямку виявили ворожий автомобіль з лафетом і два човни. Також на місці знаходився особовий склад противника. Було встановлено, що росіяни планували вихід, щоб замінувати водойми в одному з населених пунктів", - пише пресслужба. 

Внаслідок вогневого ураження ударними БпЛА техніку росіян було знищено. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 березня, українські воїни ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 427 840 військових.

На Таврійському напрямку втрати ворога у живій силі склали 408 осіб. Також наші воїни знищили 32 одиниці ворожої техніки, у тому ж числі:

  • 1 танк;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистеми й не тільки. 

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