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Силы ССО отработали дронами по россиянам, которые планировали заминировать водоемы (видео)

Фото: Силы ССО отработали дронами по россиянам, которые планировали заминировать водоемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные нанесли удар дронами по личному составу россиян, который планировал заминировать водоемы в одном из населенных пунктов на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Специальных операций (ВСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Операторы 73-го морского центра ССО во время ведения аэроразведки на Южном направлении обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки. Также на месте находился личный состав противника. Было установлено, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов", - пишет пресс-служба. 

В результате огневого поражения ударными БпЛА техника россиян была уничтожена.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины  ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.

На Таврическом направлении потери врага в живой силе составили 408 человек. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том числе:

  • 1 танк;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистемы и не только.

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