На Таврійському напрямку за добу відбулось більше 50 бойових зіткнень: яка ситуація
Протягом минулої доби, 13 березня, на Таврійському напрямку відбулось 56 бойових зіткнень. Втрати ворога у живій силі склали 408 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.
Як розповів Тарнавський, обстановка на напрямку напружена, але контрольована. Наші військові продовжують ведення оборонної операції.
Протягом минулої доби, росіяни:
- завдали 26 авіаударів;
- вчинили 866 обстрілів;
- завдали 80 ударів дронами-камікадзе.
Втрати ворога склали 408 осіб. Одного терориста було взято в полон. Також наші воїни знищили 32 одиниці ворожої техніки, у тому ж числі:
- 1 танк;
- 9 ББМ;
- 2 артсистеми;
- 2 СПГ/АГС;
- 17 автомобілів;
- 1 одиниця спецтехніки.
Зокрема було нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.
"Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника", - додав Тарнавський.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 березня, українські воїни ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 427 840 військових.
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