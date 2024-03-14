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На Таврійському напрямку за добу відбулось більше 50 бойових зіткнень: яка ситуація

Четвер 14 березня 2024 11:39
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На Таврійському напрямку за добу відбулось більше 50 бойових зіткнень: яка ситуація Фото: на Таврійському напрямку за добу відбулось більше 50 бойових зіткнень (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 13 березня, на Таврійському напрямку відбулось 56 бойових зіткнень. Втрати ворога у живій силі склали 408 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Як розповів Тарнавський, обстановка на напрямку напружена, але контрольована. Наші військові продовжують ведення оборонної операції.

Протягом минулої доби, росіяни:

  • завдали 26 авіаударів;
  • вчинили 866 обстрілів;
  • завдали 80 ударів дронами-камікадзе.

Втрати ворога склали 408 осіб. Одного терориста було взято в полон. Також наші воїни знищили 32 одиниці ворожої техніки, у тому ж числі:

  • 1 танк;
  • 9 ББМ;
  • 2 артсистеми;
  • 2 СПГ/АГС;
  • 17 автомобілів;
  • 1 одиниця спецтехніки.

Зокрема було нейтралізовано 319 БпЛА різних типів.

"Сили оборони України знищили також 1 склад боєприпасів та 2 бліндажі противника", - додав Тарнавський.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 13 березня, українські воїни ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 427 840 військових.

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