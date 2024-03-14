Майже тисяча окупантів, 15 дронів та ракета. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 14 березня, склали 970 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 427 840 військових. Крім того, ЗСУ знищили 15 дронів, 17 ББМ та одну ракету.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 14.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 427840 (+970) осіб ліквідовано;

танків - 6757 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 12938 (+17) од.;

артилерійських систем - 10565 (+11) од.;

РСЗВ - 1017 од.;

засоби ППО - 717 (+2) од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8220 (+15) од.;

крилаті ракети - 1920 (+1) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13959 (+27) од.;

спеціальна техніка - 1708 (+9) од. Ситуація на фронті В Україні на фронті протягом доби сталося 79 бойових зіткнень. Ворог атакує на трьох напрямках у Донецькій області. Зокрема, у звіті Інституту вивчення війни йдеться, що позиційні бої тривали на Куп'янському напрямку та біля Кремінної, на Бахмутському напрямку, в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, поблизу Роботиного та біля Кринок. Російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити рейд на правий берег Херсонської області і трохи просунулися на Авдіївському напрямку.