ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сили спецоперацій знищили потужний радар росіян у Криму

Крим, Вівторок 12 серпня 2025 11:44
UA EN RU
Сили спецоперацій знищили потужний радар росіян у Криму Фото: ССО знищили радар росіян у Криму (sof mil gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Сили спеціальних операцій знищили російський радар "Скала-М". Воїни завдали удару по території окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій в Telegram.

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населеному пункті Абрикосівка у Криму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - це радянсько-російський трасовий радіолокаційний комплекс, який включає як первинні, так і вторинні можливості виявлення повітряних цілей.

Радар призначений для контролю повітряного руху у небі - зокрема, на маршрутах і в підходових зонах, що робить його важливим компонентом системи управління повітряним рухом. Радіус дії радара до 350 км.

Сили спецоперацій зазначили, що знищення радара суттєво послабить застосування авіації, яку окупанти використовують для обстрілів мирних жителів.

Удари по Криму

Нагадаємо, днями "Примари" ГУР знищили дронами у Криму ворожі РЛС, десантний катер та базу ППО на горі Ай-Петрі.

Під вогневе ураження потрапив російський катер проекту 02510 "БК-16", а також три радіолокаційні станції: "Нєбо-СВУ", "Подльот К-1" та 96Л6Е.

Також українські розвідники розгромили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500 в окупованому Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Крим Війна в Україні
Новини
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні