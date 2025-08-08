ua en ru
Пт, 08 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дороговартісна здобич: "Примари" ГУР знищили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 16:35
UA EN RU
Дороговартісна здобич: "Примари" ГУР знищили рідкісну РЛС із новітнього комплексу С-500 Фото: РЛС 98Л6 "Єнісей" (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Оператори підрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міноборони України знищили у тимчасово окупованому Криму радіолокаційну станцію "Єнісей" зі складу комплексу С-500 "Прометей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що під час нещодавньої операції ГУР МО на території Криму оператори виявили ціль - РЛС, яку спочатку помилково ідентифікували, як радарну установку зі складу комплексу С-400 "Тріумф".

Проте пізніше, після вивчення відео стало зрозуміло, що було вражено одну з найцінніших РЛС в російському арсеналі. Мова йде про радіолокаційну станцію 98Л6 "Єнісей".

"Рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісєй" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей". Водночас ця система може використовуватись із ворожими комплексами С-400 "Тріумф". Ураження "Єнісєя" – суттєвий удар про спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму", - сказано у повідомленні.

Що таке С-500 "Прометей"

Система протиповітряної оборони С-500 "Прометей" - російська розробка, яка вперше стала на бойове чергування у 2021 році. В теорії призначена для боротьби;

  • балістичними ракетами середньої дальності;
  • міжконтинентальними балістичними ракетами на кінцевому відрізку польоту;
  • гіперзвуковими ракетами;
  • супутниками на низькій орбіті;
  • літаками.

В реальності С-500 під час свого розгортання у Криму у 2024 році для прикриття Керченського мосту не змогла впоратися навіть із балістичними ракетами MGM-140 ATACMS: жодну з них система перехопити не змогла.

Нагадаємо, раніше в ГУР МО показали, як бойові дрони спецпідрозділу “Артан” знищують техніку, склади боєприпасів і засоби зв’язку окупантів. Ефектні кадри роботи FPV-екіпажів продемонстрували, як майстри безпілотної війни методично випалюють позиції ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
"Повітряне перемир'я": в ISW розкрили, як РФ скористається припиненням вогню
Аналітика
Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Час Путіна вийшов? Що буде з війною після ультиматуму Трампа щодо України