Силы спецопераций уничтожили мощный радар россиян в Крыму

Крым, Вторник 12 августа 2025 11:44
UA EN RU
Силы спецопераций уничтожили мощный радар россиян в Крыму Фото: ССО уничтожили радар россиян в Крыму (sof mil gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Силы специальных операций уничтожили российский радар "Скала-М". Воины нанесли удар по территории оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций в Telegram.

В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности обнаружения воздушных целей.

Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

Силы спецопераций отметили, что уничтожение радара существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для обстрелов мирных жителей.

Удары по Крыму

Напомним, на днях "Призраки" ГУР уничтожили дронами в Крыму вражеские РЛС, десантный катер и базу ПВО на горе Ай-Петри.

Под огневое поражение попал российский катер проекта 02510 "БК-16", а также три радиолокационные станции: "Небо-СВУ", "Подлет К-1" и 96Л6Е.

Также украинские разведчики разгромили редкую РЛС с новейшего комплекса С-500 в оккупированном Крыму.

