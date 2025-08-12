Силы спецопераций уничтожили мощный радар россиян в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы специальных операций в Telegram.

В ночь с 9 на 10 августа подразделениями движения сопротивления Сил спецопераций ВСУ уничтожен стационарный трассовый радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" в населенном пункте Абрикосовка в Крыму.

ТРЛК-10 "Скала-М" - это советско-российский трассовый радиолокационный комплекс, который включает как первичные, так и вторичные возможности обнаружения воздушных целей.

Радар предназначен для контроля воздушного движения в небе - в частности, на маршрутах и в подходных зонах, что делает его важным компонентом системы управления воздушным движением. Радиус действия радара до 350 км.

Силы спецопераций отметили, что уничтожение радара существенно ослабит применение авиации, которую оккупанты используют для обстрелов мирных жителей.