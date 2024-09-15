Сили ППО знищили російську ракету та 10 "Шахедів"

Росія в ніч на 15 вересня завдала комбінованого удару по Україні. Сили протиповітряної оборони знищили ракету Х-59 та 10 "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.