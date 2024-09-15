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У Миколаївській області через атаку дронів вночі пошкоджене підприємство і горіли склади

Неділя 15 вересня 2024 07:48
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У Миколаївській області через атаку дронів вночі пошкоджене підприємство і горіли склади Фото: Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Над Миколаївською областю цієї ночі, 15 вересня, були збиті кілька ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед". Через повітряну атаку противника у регіоні була пошкоджена будівля підприємство, а також була пожежа на складах.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Чиновник розповів, що постраждалих немає.

"У ніч на 15 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БПЛА типу "Shahed 131/136", - написав глава ОВА у своєму Telegram.

Він зазначив, що внаслідок бойової роботи та падіння уламків збитих безпілотників було "пошкодження на підприємстві харчової промисловості у Миколаївському районі".

Чиновник додав, що також виникла пожежа на складських приміщеннях.

Крім того, передав керівник адміністрації, у Миколаївському районі цієї ночі, 02:28, під атаку з боку російських загарбників потрапила Куцурубська громада та її акваторія. Для ударів ворог застосував FPV-дрони.

"Також сьогодні вночі, о 01:34, ворог здійснив артилерійський обстріл громади. Постраждалих немає", - поінформував Кім.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області цієї ночі працювала ППО через фіксацію розвідувального безпілотника російських окупантів.

Також нагадаємо, у ніч проти 13 вересня у Миколаєві через "Шахедну" атаку виникла пожежа. Тоді уламки збитого дрона-камікадзе впали на територію продовольчого підприємства.

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Миколаївська область Атака дронів
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