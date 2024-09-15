ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Харкові через нічну атаку РФ пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі

Харків, Неділя 15 вересня 2024 07:15
UA EN RU
У Харкові через нічну атаку РФ пошкоджена поліклініка, була пожежа у навчальному закладі Фото: стали відомі наслідки російського обстрілу Харкова вночі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові через ворожу повітряну атаку, завдану російськими окупантами у ніч проти 15 вересня, було пошкоджено будівлю поліклініки та сталася пожежа в навчальному закладі. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Чиновник вранці розкрив деталі влучань у місті Харків внаслідок російського обстрілу вночі.

"15 вересня приблизно 00:13 ворог влучив у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджено скління будівлі поліклініки", - розповів він.

Також керівник ОВА зазначив, що приблизно за годину до цього, 14 вересня о 23:20, росармія запустила дві керовані авіабомби для атаки. У Харкові через цей обстріл виникла пожежа у будівлі навчального закладу, а також горіла трава у Київському районі.

"На щастя, без постраждалих. Дякуємо всім екстреним службам, які ліквідовували наслідки влучань", - розповів чиновник.

Нічний обстріл Харкова

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 14 вересня у Харкові пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку. Пізніше місцева влада розповіла, що прильоти були у Київському районі. Дані про постраждалих не надходили.

Також в ОВА поінформували, що російські загарбники завдали удару щонайменше двома керованими авіабомбами. На місці фіксувалося загорання нежитлових приміщень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Пожежа
NEWS
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
Київ просив США про удари ATACMS по авіабазах РФ, але цілі змінились, - Reuters
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США