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Силы ПВО уничтожили российскую ракету и 10 "Шахедов"

Украина, Воскресенье 15 сентября 2024 08:41
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Силы ПВО уничтожили российскую ракету и 10 "Шахедов" Фото: силы ПВО 15 сентября уничтожили 10 "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 15 сентября нанесла комбинированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне этой ночью выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также 14 дронов-камикадзе. Районы пусков - Курск и мыс Чауда Крым.

Также оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Атаку врага отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.

Что еще известно об атаке

Вечером 14 сентября захватчики атаковали пригород Одессы. Враг ударил ракетами с кассетной боевой частью. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Погибли пожилые супруги.

Кроме того, враг ударил по Харькову, повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении.

В Николаевской области упали обломки сбитых "Шахедов". Из-за российской атаки повреждено предприятие, был пожар на складах.

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