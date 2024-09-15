Силы ПВО уничтожили российскую ракету и 10 "Шахедов"
Россия в ночь на 15 сентября нанесла комбинированный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны уничтожили ракету Х-59 и 10 "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Россияне этой ночью выпустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной части Запорожской области, а также 14 дронов-камикадзе. Районы пусков - Курск и мыс Чауда Крым.
Также оккупанты ударили по Одесской области двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
Атаку врага отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.
Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Николаевской областях.
Что еще известно об атаке
Вечером 14 сентября захватчики атаковали пригород Одессы. Враг ударил ракетами с кассетной боевой частью. В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Погибли пожилые супруги.
Кроме того, враг ударил по Харькову, повреждена поликлиника, был пожар в учебном заведении.
В Николаевской области упали обломки сбитых "Шахедов". Из-за российской атаки повреждено предприятие, был пожар на складах.
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