ППО знищила 8 з 37 ракет. Повітряні сили розкрили подробиці масованої атаки

У ніч на 13 січня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Сили протиповітряної оборони знищили 8 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.
Під час удару по Україні ворога застосував:
Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога, зокрема:
Протиповітряна оборона знищила 8 повітряних цілей, зокрема:
Активна протидія засобами РЕБ
"Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби", - пише пресслужба Повітряних сил.
Ракети ворога стають гіршими
Як відзначають Повітряні сили, російські ракети стають дедалі гіршими через що летять "бозна-куди". Водночас це не означає, що вони не становлять загрози, а навіть навпаки.
"Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики", - додає пресслужба.
Фото: Сили ППО знищили 8 ракет. Повітряні сили розкрили подробиці ранкового обстрілу (t.me/kpszsu)
Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.
Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".
"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.
Зокрема серед наслідків обстрілу:
Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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