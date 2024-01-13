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ППО знищила 8 з 37 ракет. Повітряні сили розкрили подробиці масованої атаки

Фото: ППО знищила 8 ракет. Повітряні сили розкрили подробиці масованої атаки (колаж, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 13 січня російські терористи вдались до чергового масованого обстрілу проти України. Сили протиповітряної оборони знищили 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Під час удару по Україні ворога застосував: 

  • крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети;
  • ударні БпЛА. 

Загалом було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу ворога, зокрема: 

  • 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської області Росії;
  • 3 ударні БпЛА "Shahed-136/131" з Курської області Росії;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з шести літаків МіГ-31К (район пуску - Тамбов, Росія);
  • до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Каспійське море, Росія);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська області, Росія;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків - тимчасово окуповано територія Херсонської області);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків - Брянська область, Росія).

Протиповітряна оборона знищила 8 повітряних цілей, зокрема: 

  • 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Активна протидія засобами РЕБ 

"Понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби", - пише пресслужба Повітряних сил. 

Ракети ворога стають гіршими 

Як відзначають Повітряні сили, російські ракети стають дедалі гіршими через що летять "бозна-куди". Водночас це не означає, що вони не становлять загрози, а навіть навпаки. 

"Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики", - додає пресслужба. 

Фото: Сили ППО знищили 8 ракет. Повітряні сили розкрили подробиці ранкового обстрілу (t.me/kpszsu)

Ракетний обстріл України 13 січня

Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.

Зокрема серед наслідків обстрілу: 

Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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