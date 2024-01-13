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Росіяни під час масованих ударів влучили по Дніпру, - ОВА

Субота 13 січня 2024 10:49
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Росіяни під час масованих ударів влучили по Дніпру, - ОВА Фото: росіяни під час масованих ударів влучили по Дніпру (Facebook-сторінка екс-голови ДСНС Сергія Крука )
Автор: Сергій Пишкін

Під час ранкової масованої атаки терористів по території України, ворог поцілив також й по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди - люди. На щастя, всі цілі. Минулося", - пише Лисак.

Удари по Нікопольському району

Як відзначив голова ОВА, ворог не вгамовується та обстрілює район. Наразі інші подробиці він не розкривав.

Ракетний обстріл України 13 січня

Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.

Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".

"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.

Як стверджують моніторингові групи, цієї ночі росіяни застосували:

  • 6 літаків Ту-95МС;
  • 6 літаків Ту-22М3;
  • 5 бортів МіГ-31К;
  • літаки Су-34/Су-35.

Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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