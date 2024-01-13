Росіяни під час масованих ударів влучили по Дніпру, - ОВА
Під час ранкової масованої атаки терористів по території України, ворог поцілив також й по Дніпру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди - люди. На щастя, всі цілі. Минулося", - пише Лисак.
Удари по Нікопольському району
Як відзначив голова ОВА, ворог не вгамовується та обстрілює район. Наразі інші подробиці він не розкривав.
Ракетний обстріл України 13 січня
Близько о 5:30 Повітряні сили повідомили про пуски ракет зі стратегічної авіації з району Каспійського моря внаслідок чого в Україні оголосили повітряну тривогу.
Пізніше українців також попередили й про зліт російського МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області. Через деякий час росіяни підняли у повітря ще декілька винищувачів. Зокрема були пуски "Кинджалів".
"Кинджали" рухались у напрямку Дніпра, Києва, Рівного, Кривого Рогу, а крилаті ракети до західних областей. Також Повітряні сили заявили про пуски ракет Х-31П в сторону Херсонської області.
Як стверджують моніторингові групи, цієї ночі росіяни застосували:
- 6 літаків Ту-95МС;
- 6 літаків Ту-22М3;
- 5 бортів МіГ-31К;
- літаки Су-34/Су-35.
Усі подробиці та наслідки масованої атаки ворога можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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