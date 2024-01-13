ПВО уничтожила 8 из 37 ракет. Воздушные силы раскрыли подробности массированной атаки

Во время удара по Украине враг применил:

крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты;

ударные БпЛА.

Всего было зафиксировано 40 средств воздушного нападения врага, в частности:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области России;

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области России;

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с шести самолетов МиГ-31К (район пуска - Тамбов, Россия);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков - Каспийское море, Россия);

6 крылатых ракет Х-22 с бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области, Россия;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с двух самолетов Су-35 (район пусков - временно оккупированная территория Херсонской области);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34 (район пусков - Брянская область, Россия).

Противовоздушная оборона уничтожила 8 воздушных целей, в частности:

7 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Активное противодействие средствами РЭБ

"Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей, в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы", - пишет пресс-служба Воздушных сил.

Ракеты врага становятся хуже

Как отмечают Воздушные силы, российские ракеты становятся все хуже и летят "бог знает куда". В то же время это не означает, что они не представляют угрозы, а даже наоборот.

"Поэтому будьте бдительны, не игнорируйте тревогу, особенно с применением "баллистики", - добавляет пресс-служба.

Фото: Силы ПВО уничтожили 8 ракет. Воздушные силы раскрыли подробности утренних обстрелов (t.me/kpszsu)

Ракетный обстрел Украины 13 января

Около 5:30 Воздушные силы сообщили о пусках ракет из стратегической авиации из района Каспийского моря в результате чего в Украине объявили воздушную тревогу.

Позже украинцев также предупредили и о взлете российского МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" Нижегородской области. Через некоторое время россияне подняли в воздух еще несколько истребителей. В частности были пуски "Кинжалов".

"Кинжалы" двигались в направлении Днепра, Киева, Ровно, Кривого Рога, а крылатые ракеты к западным областям. Также Воздушные силы заявили о пусках ракет Х-31П в сторону Херсонской области.

В частности, среди последствий обстрела:

Все подробности и последствия массированной атаки врага можно узнать в материале РБК-Украина.