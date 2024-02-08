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Сили ППО знищили 11 "Шахедів" росіян цієї ночі: дрони збивали в чотирьох областях

Фото: військові ЗСУ розповіли про збиття "Шахедів" ворога при відбитті повітряної атаки (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ було ліквідовано 11 дронів-камікадзе типу "Шахед", які російські загарбники запустили цієї ночі для ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові розповіли, що загалом у ніч проти 8 лютого інтервенти запустили 17 баражуючих боєприпасів для завдання повітряної атаки.

Ударні дрони "Shahed-136/131" противник запускав з мису Чауда в окупованому Криму.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Де збивали "Шахеди"

У ПС зазначили, що в результаті бойової роботи знищено 11 ворожих безпілотників у межах чотирьох областей, а саме:

  • Миколаївської,
  • Одеської,
  • Вінницької, 
  • Дніпропетровської області. 

Нічна повітряна атака РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що увечері у середу 7 лютого та вночі у четвер 8 лютого в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через чергову російську повітряну атаку із застосуванням дронів типу "Шахед". 

У різних регіонах працювали сили та засоби протиповітряної оборони по відбиттю дронової атаки противника.

Так, у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили дрон-камікадзе Shahed росіян.

Пізніше вночі стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де також тривала робота протиповітряної оборони. Крім того, вибухи були і в Миколаєві.

Пізніше представники влади розповіли про наслідки дронових ударів загарбників по цих двох містах.

За словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, в Одесі ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку та зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу. Постраждалих немає.

А в Миколаєві внаслідок атаки "Шахедами" було влучання у приватному секторі і сталося загоряння, розповів мера міста Олександр Сєнкевич. Також без постраждалих.

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Збройні сили УкраїниПВОАтака дронів