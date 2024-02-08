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Силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов" россиян этой ночью: дроны сбивали в четырех областях

Фото: военные ВСУ рассказали о сбитии "Шахедов" врага при отражении воздушной атаки (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Владимир Костырин

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ было ликвидировано 11 дронов-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики запустили в эту ночь для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Военные рассказали, что всего в ночь на 8 февраля интервенты запустили 17 барражирующих боеприпасов для нанесения воздушной атаки.

Ударные дроны "Shahed-136/131" противник запускал из мыса Чауда в оккупированном Крыму.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Где сбивали "Шахеды"

В ВС отметили, что в результате боевой работы уничтожены 11 вражеских беспилотников в пределах четырех областей, а именно:

  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Винницкой,
  • Днепропетровская область.

Ночная воздушная атака РФ по Украине

Ранее сообщалось, что вечером в среду 7 февраля и ночью в четверг 8 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за очередной российской воздушной атаки с применением дронов типа "Шахед".

В разных регионах работали силы и средства противовоздушной обороны по отражению дроновой атаки противника.

Так, в Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили дрон-камикадзе Shahed россиян.

Позже ночью стало известно о нескольких взрывах в Одессе, где продолжалась работа противовоздушной обороны. Кроме того, взрывы были и в Николаеве.

Позже представители власти рассказали о последствиях дроновых ударов захватчиков по этим двум городам.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, в Одессе ударом вражеского беспилотника повреждена недостроенная многоэтажка и зафиксировано повреждение здания учебного заведения. Пострадавших нет.

А в Николаеве в результате атаки "Шахедами" было попадание в частном секторе и произошло возгорание, рассказал мэр города Александр Сенкевич. Также без пострадавших.

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Вооруженные силы УкраиныПВОАтака дронов