Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи

Фото: у Миколаєві триває робота ППО через атаку "Шахедів", лунають вибухи (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У Миколаєві сьогодні вночі, 8 лютого, пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10. Також зазначається, що триває робота протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки дроніми-камікадзе. "У Миколаєві вибухи. ППО відбиває атаку шахедів!" - пише місцеве видання "Преступности.НЕТ". Попередньо, в місті було щонайменше п'ять вибухів у різних районах. Також зауважується, що бойова робота по збиттю "Шахедів" противника триває. Місцевих жителів просять не покидати укриття та дотримуватися правил інформ-тиші. Новина доповнюється...