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Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи

Миколаїв, Четвер 08 лютого 2024 01:19
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Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи Фото: у Миколаєві триває робота ППО через атаку "Шахедів", лунають вибухи (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

У Миколаєві сьогодні вночі, 8 лютого, пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеві ЗМІ.

Звуки вибухів у місті пролунали близько 01:10.

Також зазначається, що триває робота протиповітряної оборони по відбиттю ворожої атаки дроніми-камікадзе.

"У Миколаєві вибухи. ППО відбиває атаку шахедів!" - пише місцеве видання "Преступности.НЕТ".

Попередньо, в місті було щонайменше п'ять вибухів у різних районах. Також зауважується, що бойова робота по збиттю "Шахедів" противника триває. Місцевих жителів просять не покидати укриття та дотримуватися правил інформ-тиші.

Атака РФ дроніми-камікадзе. У Миколаєві чути вибухи

Новина доповнюється...

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Миколаїв вибухи ПВО Атака дронів
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