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Сили ППО збили "Шахед" у Криворізькому районі

Дніпропетровська область, Середа 07 лютого 2024 22:42
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Сили ППО збили "Шахед" у Криворізькому районі Фото: сили ППО збили "Шахед" у Криворізькому районі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий дрон-камікадзе Shahed, який росіяни запустили по Україні ввечері 7 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Оборонці з ПвК "Схід" збили в Криворізькому районі ворожий безпілотник", - написав Лисак.

Атака дронів по Україні ввечері 7 лютого

У частині регіонів України ввечері середи, 7 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники по типу "Шахед".

"Херсонська, Миколаївська області - загроза застосування ударних безпілотників", - повідомили Повітряні сили.

"Шахеди" рухаються північно-західним курсом.

Повітряні сили також повідомляють про ворожі дрони в західній частині Кіровоградської області. Вони рухаються західним та північно-західним курсом.

"Загроза ударних дронів для Кіровоградської, Миколаївської та Херсонської областей", - сказано у повідомленні.

Обстріл України вранці 7 лютого

Нагадаємо, сьогодні, 7 лютого, російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні. Для цього ворог застосовував ракети та дрони-камікадзе.

Як розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, всього ворог запустив 64 ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі: 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів".

У Києві внаслідок удару постраждали щонайменше 40 людей. Також відомо про чотирьох загиблих.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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