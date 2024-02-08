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В Одесі працює ППО через російську атаку "Шахедами", пролунали вибухи

Четвер 08 лютого 2024 00:28
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В Одесі працює ППО через російську атаку "Шахедами", пролунали вибухи Фото: в Одесі працює ППО по відбиттю ворожої атаки дронами-камікадзе (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі у ніч проти 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням дронів-камікадзе типу "Шахед". Триває робота сил та засобів протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України та голову Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Кіпера.

Військові заявили про бойову робота по областях, де фіксується рух ударних дронів противника. Зокрема в Одеській області, де майже опівночі зазвучали сигнали тривоги.

У місцевих пабліках писали про звуки вибухів у районі міста, які пролунали близько 00:18.

В ОВА закликали жителів міста та області залишатися в укриттях до відміни повітряної тривоги. В мерії розповіли про роботу ППО в місті через атаку "Шахедів".

В Командуванні Повітряних сил ЗСУ також закликали жителів Одеси перебувати в укриттях.

Повітряна тривога, окрім Одеської області, оголошена також і в інших регіонах.

В Одесі працює ППО через російську атаку &quot;Шахедами&quot;, пролунали вибухи

Атака дронів по Україні

Раніше повідомлялося, що у частині регіонів України ввечері середи, 7 лютого, оголошено сигнал повітряної тривоги. Росіяни знову запустили безпілотники типу "Шахед".

Повітряні сили також повідомляють про ворожі дрони в західній частині Кіровоградської області. Вони рухаються західним та північно-західним курсом.

Пізніше стало відомо, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили ППО збили ворожий дрон-камікадзе Shahed.

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Одеса ПВО Атака дронів
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