Атака "Шахедів": у Миколаєві зафіксоване влучання у приватному секторі

Внаслідок атаки "Шахедами" у Миколаєві зафіксоване влучання у приватному секторі. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Олександра Сєнкевича.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що потерпілі внаслідок прильотів у місті відсутні.

О 2:29 у місті та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Атака "Шахедів"

Ввечері у середу, 7 лютого, в низці областей України було оголошено повітряну тривогу через запуск росіянами безпілотників типу "Шахед".

Близько 01:10 у Миколаєві пролунали звуки вибухів. Місцева влада повідомила про роботу ППО по ворожих БпЛА.

Вже вночі 8 лютого стало відомо про кілька вибухів в Одесі, де по російських "Шахедах" працювала ППО.

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