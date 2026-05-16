Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Сили ППО збили сотні дронів за ніч, атака триває, - ПС

09:35 16.05.2026 Сб
2 хв
Зафіксовано 20 прильотів
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 269 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ніч на 16 травня Росія атакувала Україну 294 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 294 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська вночі, 16 травня, масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура, є постраждалі.

А вранці ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Одна людина постраждала.

15 травня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Ворожий безпілотник влучив поблизу одного з вагонів - унаслідок удару двоє пасажирів отримали поранення.

Крім того, у ніч на 15 травня ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару є постраждалі, зафіксовано пошкодження у житловому секторі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що минулої ночі Росія випустила по Україні шість ракет і 141 ударний безпілотник з різних напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих цілей, однак в окремих регіонах зафіксовані влучання.

