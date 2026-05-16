Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни масовано атакували дронами південь Одещини, є постраждалі

08:48 16.05.2026 Сб
2 хв
Під ударом була житлова та портова інфраструктура
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни масовано атакували дронами південь Одещини (t.me/odeskaODA)
Російські війська вночі, 16 травня, масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання дрона в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі.

Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок, постраждали двоє людей.

Також зазнала ушкоджень портова інфраструктура - складське приміщення та адмінбудівля. На обʼєктах вибито скління.

Фото: наслідки атаки РФ на Одещину (t.me/odeskaODA)

Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.

На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків.

Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.

Обстріли України

Нагадаємо, вранці 16 травня ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Одна людина постраждала.

15 травня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Ворожий безпілотник влучив поблизу одного з вагонів - унаслідок удару двоє пасажирів отримали поранення.

Крім того, у ніч на 15 травня ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару є постраждалі, зафіксовано пошкодження у житловому секторі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що минулої ночі Росія випустила по Україні шість ракет і 141 ударний безпілотник з різних напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих цілей, однак в окремих регіонах зафіксовані влучання.

Росіяни били по Харкову вночі, пошкоджені виходи метро, є постраждалий
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату