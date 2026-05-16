Росіяни масовано атакували дронами південь Одещини, є постраждалі

Нагадаємо, вранці 16 травня ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Одна людина постраждала.

15 травня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Ворожий безпілотник влучив поблизу одного з вагонів - унаслідок удару двоє пасажирів отримали поранення .

Крім того, у ніч на 15 травня ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару є постраждалі, зафіксовано пошкодження у житловому секторі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що минулої ночі Росія випустила по Україні шість ракет і 141 ударний безпілотник з різних напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих цілей, однак в окремих регіонах зафіксовані влучання.