Росіяни масовано атакували дронами південь Одещини, є постраждалі
Російські війська вночі, 16 травня, масовано атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджена житлова та портова інфраструктура, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання дрона в пʼятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад та скління, загорілися балкони та автомагазин на першому поверсі.
Крім того, пошкоджено одноповерховий житловий будинок, постраждали двоє людей.
Також зазнала ушкоджень портова інфраструктура - складське приміщення та адмінбудівля. На обʼєктах вибито скління.
Фото: наслідки атаки РФ на Одещину (t.me/odeskaODA)
Крім того, зафіксовано падіння уламків на територію освітнього закладу.
На місці події працюють екстрені та комунальні служби. Мешканцям пошкоджених будинків надається допомога, тривають роботи з усунення наслідків.
Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення.
Нагадаємо, вранці 16 травня ворожий безпілотник вдарив по центральній частині Харкова у Шевченківському районі. Пошкоджено два виходи з метро, контактну мережу міськелектротранспорту, тролейбус і зупинку громадського транспорту. Одна людина постраждала.
15 травня росіяни атакували дроном-камікадзе приміський поїзд у Запорізькій області. Ворожий безпілотник влучив поблизу одного з вагонів - унаслідок удару двоє пасажирів отримали поранення.
Крім того, у ніч на 15 травня ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Одеській області. Внаслідок удару є постраждалі, зафіксовано пошкодження у житловому секторі.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що минулої ночі Росія випустила по Україні шість ракет і 141 ударний безпілотник з різних напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих цілей, однак в окремих регіонах зафіксовані влучання.