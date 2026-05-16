Силы ПВО сбили сотни дронов за ночь, атака продолжается, - ВС

В ночь на 16 мая Россия атаковала Украину 294 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
С вечера до утра россияне атаковали 294 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, российские войска ночью, 16 мая, массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Повреждена жилая и портовая инфраструктура, есть пострадавшие.
А утром вражеский беспилотник ударил по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Один человек пострадал.
15 мая россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Вражеский беспилотник попал вблизи одного из вагонов - в результате удара двое пассажиров получили ранения.
Кроме того, в ночь на 15 мая враг нанес комбинированный ракетно-дроновой удар по Одесской области. В результате удара есть пострадавшие, зафиксированы повреждения в жилом секторе.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что минувшей ночью Россия выпустила по Украине шесть ракет и 141 ударный беспилотник с разных направлений. Украинская ПВО уничтожила большинство вражеских целей, однако в отдельных регионах зафиксированы попадания.