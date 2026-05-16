Силы ПВО сбили сотни дронов за ночь, атака продолжается, - ВС

С вечера до утра россияне атаковали 294 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 269 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге, в центре и на востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.