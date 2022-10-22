Сили ППО збили чотири "Калібри" в Одеській області

Нагадаємо, що в Одеській області сьогодні пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У декількох населених пунктах відсутнє світло через два ракетні удари по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що ЗСУ збили 18 крилатих ракет окупантів за чотири години.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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