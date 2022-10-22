RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области (zaxid net)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских ракеты типа "Калибр" в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Брачука.

Напомним, что в Одесской области сегодня раздались взрывы во время воздушной тревоги. В нескольких населенных пунктах отсутствует свет из-за двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что ВСУ сбили 18 крылатых ракет оккупантов за четыре часа.

Все, что известно о утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаПВО