Силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области

Напомним, что в Одесской области сегодня раздались взрывы во время воздушной тревоги. В нескольких населенных пунктах отсутствует свет из-за двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что ВСУ сбили 18 крылатых ракет оккупантов за четыре часа.

Все, что известно о утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

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