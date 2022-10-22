За чотири години ЗСУ збили близько 20 російських ракет

Під час масштабної атаки Росії по Україні у суботу, 22 жовтня, українським військовим вдалося збити 18 ракет окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 12.33. Всього з ранку суботи, 22 жовтня, Росія випустила по Україні 33 крилаті ракети .

З 7.00 до 11.00 ранку у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога:

"Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків", - додали в ПС.

За даними військових, було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

"Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області.

Також вранці 22 жовтня над Чернігівською та Сумською областями підрозділи Повітряних сил знищили дві ракети.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару по Україні. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.