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За чотири години ЗСУ збили близько 20 російських ракет

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Україна, Субота 22 жовтня 2022 11:52
За чотири години ЗСУ збили близько 20 російських ракет Фото: за чотири години ЗСУ збили близько 20 російських ракет (ілюстрація/t me pavlo_kyrylenko donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масштабної атаки Росії по Україні у суботу, 22 жовтня, українським військовим вдалося збити 18 ракет окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області", - йдеться в повідомленні.

Скільки російських ракет було випущено?

За даними військових, було випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

"Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього - 16 пусків", - додали в ПС.

Скільки ракет вдалося збити?

З 7.00 до 11.00 ранку у зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога:

  • 13 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 5 крилатих ракет "Калібр".

Оновлено 12.33. Всього з ранку суботи, 22 жовтня, Росія випустила по Україні 33 крилаті ракети.

"Знищено 18 із 33 ракет окупантів", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомлялося, кілька ракет, які прямували на столицю, було збито у Київській області.

Також вранці 22 жовтня над Чернігівською та Сумською областями підрозділи Повітряних сил знищили дві ракети.

Нагадаємо, вранці, 22 жовтня, Росія вдалась до чергового масованого удару по Україні. В низці областей пролунали вибухи, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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