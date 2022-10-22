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Сили ППО збили чотири "Калібри" в Одеській області

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Одеська область, Субота 22 жовтня 2022 12:52
Сили ППО збили чотири "Калібри" в Одеській області Ілюстративне фото: сили ППО збили чотири "Калібри" в Одеській області (zaxid net)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україснькі сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі ракети типу "Калібр" у небі над Одеською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Брачука.

Нагадаємо, що в Одеській області сьогодні пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У декількох населених пунктах відсутнє світло через два ракетні удари по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Також повідомлялося, що ЗСУ збили 18 крилатих ракет окупантів за чотири години.

Все, що відомо про ранковий масований обстріл території України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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