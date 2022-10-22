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Силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области

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Одесская область, Суббота 22 октября 2022 12:52
Силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области Иллюстративное фото: силы ПВО сбили четыре "Калибра" в Одесской области (zaxid net)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские силы противовоздушной обороны сбили четыре вражеских ракеты типа "Калибр" в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Брачука.

Напомним, что в Одесской области сегодня раздались взрывы во время воздушной тревоги. В нескольких населенных пунктах отсутствует свет из-за двух ракетных ударов по объекту энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что ВСУ сбили 18 крылатых ракет оккупантов за четыре часа.

Все, что известно о утреннем массированном обстреле территории Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

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