Росіяни атакували Харків КАБами: є загиблі, 29 людей поранено
Російські війська вдень 5 жовтня атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок ударів є постраждалі, загорілися складські приміщення, також пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
За словами Ігоря Терехова, російські війська завдали по Харкову щонайменше трьох ударів керованими авіабомбами.
Влучання зафіксували у Слобідському районі міста.
Також після атаки загорілися складські приміщення. Крім того, пошкоджені житлові будинки.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок влучання КАБ у Слобідському районі пошкоджено п'ятиповерховий будинок.
"Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Усі екстрені служби працюють на місці атаки", - додав він.
Крім того, за словами Терехова, під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди.
Триває пошуково-рятувальна операція.
Пізніше мер Харкова повідомив про одну загиблу людину унаслідок російського удару. Ще 10 людей отримали поранення.
Станом на 15:26 кількість загиблих зросла до 2.
За 15 хвилин стало відомо про ще одну жертву російської атаки. Так, кількість загиблих склала 3 людини.
Кількість поранених станом на 15:55 зросла до 29 людей. Серед поранених - двірник.
Крім того, ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.
Станом на 16:35 відомо про 39 постраждалих внаслідок російського удару по Харкову. На місці атак продовжують працювати медики, поліцейські та рятувальники.
Росіяни ввечері 4 жовтня атакували Харків баражуючими боєприпасами "Бандероль". Один із них влучив у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Внаслідок подвійного удару загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.
Крім того, 2 жовтня Росія завдала удару керованими авіабомбами одразу по двох районах Харкова - Слобідському та Немишлянському. Один із ударів припав на житловий будинок. Унаслідок обстрілу постраждали кілька десятків людей.