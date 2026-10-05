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Росіяни атакували Харків КАБами: є загиблі, 29 людей поранено

15:16 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
Росіяни атакували Харків КАБами: є загиблі, 29 людей поранено Фото: рятувальники ДСНС під час ліквідації наслідків обстрілу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
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Російські війська вдень 5 жовтня атакували Харків керованими авіабомбами. Внаслідок ударів є постраждалі, загорілися складські приміщення, також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

За словами Ігоря Терехова, російські війська завдали по Харкову щонайменше трьох ударів керованими авіабомбами.

Влучання зафіксували у Слобідському районі міста.

Також після атаки загорілися складські приміщення. Крім того, пошкоджені житлові будинки.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок влучання КАБ у Слобідському районі пошкоджено п'ятиповерховий будинок.

"Наразі відомо про одну постраждалу жінку. Усі екстрені служби працюють на місці атаки", - додав він.

Крім того, за словами Терехова, під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди.

Триває пошуково-рятувальна операція.

Пізніше мер Харкова повідомив про одну загиблу людину унаслідок російського удару. Ще 10 людей отримали поранення.

Станом на 15:26 кількість загиблих зросла до 2.

За 15 хвилин стало відомо про ще одну жертву російської атаки. Так, кількість загиблих склала 3 людини.

Кількість поранених станом на 15:55 зросла до 29 людей. Серед поранених - двірник.

Крім того, ворог ударив бойовим дроном по заправці у Київському районі.

Станом на 16:35 відомо про 39 постраждалих внаслідок російського удару по Харкову. На місці атак продовжують працювати медики, поліцейські та рятувальники.

Росіяни ввечері 4 жовтня атакували Харків баражуючими боєприпасами "Бандероль". Один із них влучив у багатоквартирний будинок в Індустріальному районі. Внаслідок подвійного удару загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Крім того, 2 жовтня Росія завдала удару керованими авіабомбами одразу по двох районах Харкова - Слобідському та Немишлянському. Один із ударів припав на житловий будинок. Унаслідок обстрілу постраждали кілька десятків людей.

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Росіяни атакували Харків КАБами: є загиблі, 29 людей поранено
Росіяни атакували Харків КАБами: є загиблі, 29 людей поранено
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