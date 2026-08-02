Сили ППО збили більшість дронів, але є прильоти: деталі нічної атаки РФ

Дефіцит ракет для Patriot в Україні

Нагадаємо, в Україні критичний дефіцит ракет до для систем ППО Patriot, щоб збивати російську балістику.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети для Patriot у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному з інтерв’ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше ніж через добу він заявив, що цього взагалі може не статися.