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"Ракети для Patriot у світі є": Зеленський закликав партнерів зробити політичне рішення

22:02 01.08.2026 Сб
2 хв
Що сказав Зеленський про важливість передачи ракет Україні?
aimg Едуард Ткач
"Ракети для Patriot у світі є": Зеленський закликав партнерів зробити політичне рішення Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що ракети для систем ППО Patriot у світі є. Тому важливо, щоб партнери ухвалили політичне рішення щодо їх передачі, а не щоб вони лежали на складах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

Під час звернення Зеленський зазначив, що Україна бачить кожного лідера та кожну країну, які реагують на російські удари по нашій країні. Однак він наголосив, що реакція, яка справді досягає мети і допомогає людям - це додаткова підтримка для країни та держави.

"Ракети для Patriot у світі є, важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення - рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. Тож кожен день відсутності також допомоги - це можливість для Росії вбивати людей.

Нестача ракет для Patriot та удари РФ по Україні

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявляв, що Вашингтон може надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

Однак буквально кілька днів тому Трамп в одному з інтерв’ю вже висловив сумніви щодо того, чи варто передавати ліцензію Україні. Ще менше ніж через добу він заявив, що цього взагалі може не статися.

На тлі того, що Україна не може розпочати розробку цих ракет, країна має ще одну проблему - це критичний дефіцит цих ракет-перехоплювачів, необхідних для відбиття атак РФ.

Як відомо, в останні місяці ворог активно почав застосовувати для ударів балістичні ракети, і, як правило, росіяни в основному наносять ними удари по Києву.

Так, буквально в ніч на 1 вересня стався черговий напад. У результаті обстрілу пошкодження та руйнування були зафіксовані в 5 районах столиці, а також відомо про жертви.

За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ атакувала Україну 35 ракетами та 185 дронами. З цих ракет 27 - це балістичні ракети, і українська ППО збила за ніч лише одну балістичну ракету.

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Володимир Зеленський ППО Війна в Україні
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