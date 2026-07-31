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Трамп раптово змінив позицію щодо ліцензій на виробництво Patriot для України

20:03 31.07.2026 Пт
2 хв
Президент США заявив, що треба обережно ставитися "до передачі секретів цієї зброї"
aimg Валерій Ульяненко
Трамп раптово змінив позицію щодо ліцензій на виробництво Patriot для України Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США не надали Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для ЗРК Patriot. Ба більше, цього може не статися і в майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського президента Дональда Трампа під час пресконференції.

Зокрема, журналіст запитав у Трампа, які дії з боку України він хоче побачити, перш ніж ухвалить рішення щодо надання Києву ліцензії на виробництво ракет Patriot. Він також нагадав президенту США його слова про те, що той "не впевнений, чи варто це робити".

"Наразі ми на це не погодилися. Ми це обговорюємо. Але дуже непросто передавати такі технології. І я не думаю, що це коли-небудь станеться, але вони можуть обернути їх проти вас. Таке можливо", - наголосив Трамп.

Він заявив, що США мають "дуже обережно ставитися до передачі секретів цієї зброї", і додав, що "її неможливо просто взяти й скопіювати".

"Щоправда, тепер нам потрібно виробляти її трохи швидше. Ми майже всю її вже віддали", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 8 липня Зеленський зустрівся з Трампом на полях саміту НАТО. За підсумками переговорів американський президент заявив, що США можуть дозволити Україні розгорнути власне виробництво ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

Згодом, 28 липня, лідери України та США знову обговорили питання виробництва перехоплювачів для Patriot, а також шляхи активізації переговорного процесу.

Також під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський звернувся до Трампа з проханням надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot.

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Сполучені Штати Америки Україна ППО Дональд Трамп
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