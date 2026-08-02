Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ

Россияне этой ночью атаковали 133 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск - РФ., ВОТ - Донецк, Гвардейское - ВОТ Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 19 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.