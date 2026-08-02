Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ

В ночь на 3 июня Россия атаковала Украину 198 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Россияне этой ночью атаковали 133 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск - РФ., ВОТ - Донецк, Гвардейское - ВОТ Крым.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 19 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Напомним, в Украине критический дефицит ракет для систем ПВО Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты для Patriot в мире есть. Поэтому важно, чтобы партнеры приняли политическое решение по их передаче, а не чтобы они лежали на складах.
Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
Однако буквально несколько дней назад Трамп в одном из интервью уже выразил сомнения в том, стоит ли передавать лицензию Украине. Еще меньше чем через сутки он заявил, что этого вообще может не произойти.