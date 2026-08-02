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Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ

08:43 02.08.2026 Вс
2 мин
Сколько дронов запустила Россия по Украине?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 109 вражеских беспилотников (Getty Images)

В ночь на 3 июня Россия атаковала Украину 198 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Россияне этой ночью атаковали 133 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск - РФ., ВОТ - Донецк, Гвардейское - ВОТ Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 109 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 19 локациях, а также падение обломков на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Дефицит ракет для Patriot в Украине

Напомним, в Украине критический дефицит ракет для систем ПВО Patriot, чтобы сбивать российскую баллистику.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракеты для Patriot в мире есть. Поэтому важно, чтобы партнеры приняли политическое решение по их передаче, а не чтобы они лежали на складах.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Однако буквально несколько дней назад Трамп в одном из интервью уже выразил сомнения в том, стоит ли передавать лицензию Украине. Еще меньше чем через сутки он заявил, что этого вообще может не произойти.

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