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Сили ППО під ранок знищили ще 15 "Шахедів" та три ракети

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Понеділок 17 жовтня 2022 09:28
Сили ППО під ранок знищили ще 15 "Шахедів" та три ракети Фото: сили ППО вночі знищили ще 15 "Шахедів" та три ракети (Командування Повітряних сил ЗСУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 жовтня на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів-камікадзе "Shahed-136" та три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 15 дронів: 6 над Одеською областю та 9 над Миколаївською", - йдеться у повідомленні.

Загалом на південному напрямку вночі з 16 по 17 жовтня знищено 26 "Шахедів". З них 11 було збито напередодні увечері.

Крім того, повідомляється, що ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети було знищено силами ППО.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві прогриміли ще два вибухи.

За даними КМДА, в результаті атаки є потрапляння до житлового будинку. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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