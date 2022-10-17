Сили ППО під ранок знищили ще 15 "Шахедів" та три ракети

Вранці 17 жовтня на півдні України сили протиповітряної оборони знищили 15 дронів-камікадзе "Shahed-136" та три крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

"17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито 15 дронів: 6 над Одеською областю та 9 над Миколаївською", - йдеться у повідомленні.

Загалом на південному напрямку вночі з 16 по 17 жовтня знищено 26 "Шахедів". З них 11 було збито напередодні увечері.

Крім того, повідомляється, що ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. Три ракети було знищено силами ППО.