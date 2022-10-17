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Атака дронів у Києві: є влучання у житловий будинок

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Київ, Понеділок 17 жовтня 2022 09:19
Атака дронів у Києві: є влучання у житловий будинок Фото: у Києві дрон влучив у житловий будинок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві внаслідок атаки дронів-камікадзе 17 жовтня є влучання у житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Всього станом на 9:00 зафіксовано чотири "прильоти".

"Ворог продовжує атакувати. Підтверджено влучання по житловому будинку в Шевченківському районі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. Вибухи чули у Шевченківському районі міста. Також відомо про пожежу у нежитловій будівлі.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві пролунали ще два вибухи. Жителів столиці просять залишатися в укриттях.

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