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Сили ППО назвали кількість дронів, збитих під час вечірньої атаки на півдні України

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Понеділок 17 жовтня 2022 00:55
Сили ППО назвали кількість дронів, збитих під час вечірньої атаки на півдні України Фото: ППО України за годину знищила 9 іранських дронів (mil in ua)
Автор: Артур Родивилов

Протиповітряна оборона на півдні України знищила 11 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних скил ЗСУ.

Дев'ять дронів силам ППО вдалося знищити за годину.

"На півдні України знову атака дронів-камікадзе "Shahed-136". Протягом години – з 21.30 до 22.30 16 жовтня воїнами Повітряних сил знищено 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові у ніч проти 15 жовтня збили на Дніпропетровською областю 5 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

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